Машина скорой помощи перевернулась на северо-востоке Москвы

В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы днем 17 декабря произошла авария с машиной скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 12:42 по московскому времени. На пересечении улиц Октябрьской и Трифоновской столкнулись Renault и скорая.

В результате ДТП медицинское авто опрокинулось. На место аварии прибыли пожарные и спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что карета скорой попала в аварию на юге столицы. На Липецкой улице она столкнулась с легковым транспортным средством. Пострадал водитель скорой помощи.