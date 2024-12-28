Пламя охватило машину на паркинге многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пожар произошел на Авиационной улице в доме № 79В. Очевидец увидел сильное задымление и обратился в экстренные службы.
«Автомобиль сгорел, четыре квадратных метра. Локализовано», — сообщил источник.
Накануне на МКАД произошла массовая авария. На трассе столкнулись BMW, такси Renault и две «Газели». Один грузовик загорелся. В результате пострадал один человек, ему диагностировали перелом предплечья.
Машина сгорела на парковке многоэтажного дома в Москве
Лавров и Байрамов подтвердили договоренности РФ и Азербайджана по ЧП в Актау
«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию
Прокуратура предостерегла двух глав духовных управлений мусульман за фетву о многоженстве
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте