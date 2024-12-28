Машина сгорела на парковке многоэтажного дома в Москве

Источник 360.ru: в Москве на парковке многоэтажки сгорела машина

Пламя охватило машину на паркинге многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел на Авиационной улице в доме № 79В. Очевидец увидел сильное задымление и обратился в экстренные службы.

«Автомобиль сгорел, четыре квадратных метра. Локализовано», — сообщил источник.

Накануне на МКАД произошла массовая авария. На трассе столкнулись BMW, такси Renault и две «Газели». Один грузовик загорелся. В результате пострадал один человек, ему диагностировали перелом предплечья.