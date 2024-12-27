«Газель» вспыхнула после столкновения с тремя машинами на МКАД

Массовая авария произошла на 74-м километре внешней стороны МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его данным, столкнулись BMW, такси Renault и две «Газели». Один из грузовиков загорелся.
Пострадал один человек. Приехавшие на вызов медики диагностировали у него перелом предплечья. На месте происшествия работают спецслужбы. Подробности аварии выясняются.
Ранее автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве. В транспортном средстве треснуло лобовое стекло. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
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