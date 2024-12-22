Машина сбила съехавшую с горки на ледянке девочку на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы сообщила о наезде машины на съехавшую с горки девочку

Госпитализацией закончился спуск с необорудованной горки на ледянке для 12-летней жительницы московского района Ясенево. Школьница выехала на придомовую дорогу, где ее сбил автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры

В ведомстве уточнили, что авария произошла в минувшую субботу, 21 декабря, после 22:00.

Сбитую машиной школьницу забрали прибывшие на место врачи. Сейчас ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

Прокуратура призвала водителей соблюдать скоростной режим при проезде придомовых территорий, рядом с детскими садами и школами, а также около пешеходных переходов. Родителей попросили не пускать детей на необорудованные для катания горки, а также экипировать их элементами защиты.

В минувший четверг прокуратура Удмуртии передала в суд материалы уголовного дела против водителя, насмерть сбившего девятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Ижевске. Пресс-служба ведомства напомнила, что авария произошла 15 октября. Превысивший скорость водитель Lada проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ученика младших классов, ехавшего через пешеходный переход на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.