Мужчина предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП в Ижевске

В Ижевске завершилось расследование уголовного дела о дорожной аварии, в которой погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональную прокуратуру.
Авария произошла вечером 15 октября на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тарасова. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте.
Следствие установило, что молодой человек превышал скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора.
Отмечается, что только в 2024 году обвиняемый был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз, включая превышение скорости и проезд на «красный». Уголовное дело передано в суд.
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