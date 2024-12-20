Мужчина предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП в Ижевске

В Ижевске завершилось расследование уголовного дела о дорожной аварии, в которой погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла вечером 15 октября на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тарасова. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте.

Следствие установило, что молодой человек превышал скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Отмечается, что только в 2024 году обвиняемый был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз, включая превышение скорости и проезд на «красный». Уголовное дело передано в суд.