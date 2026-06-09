Машина сбила насмерть восьмилетнего мальчика в Забайкалье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка, сбитого машиной 6 июня. Об этом сообщил официальный канал СУ СК России по Забайкальскому краю.

По информации медиапортала «Чита онлайн», внедорожник Toyota сбил мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте.

В СК сообщили, что у водителя не было прав. Следователи завели уголовное дело, устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Новосибирске при столкновении двух автомобилей пострадала семилетняя девочка. Причиной аварии стало плохое самочувствие женщины, находившейся за рулем.