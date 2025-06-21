Машина с подростками разбилась в Ленобласти. Погибла девочка

Школьница погибла при ДТП в Ленобласти, четыре человека получили травмы

На трассе в Ленинградской области погибла 13-летняя девочка. Автомобилем управлял подросток, сообщила пресс-служба СК России по региону.

По предварительной версии, утром 21 июня 16-летний юноша ехал на ВАЗ-2106 из города Вытегра в направлении Лодейного Поля. На 50-м километре трассы Лодейное Поле — Брин-Наволок подросток не справился с управлением.

Легковушка съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла находившаяся в салоне 13-летняя девочка. Водителя и еще троих пассажиров доставили с травмами в больницу.

По факту аварии проверку также проводит Подпорожская городская прокуратура.

Ранее три иномарки столкнулись в Ленинградской области. Медики доставили водителя Suzuki с тяжелыми травмами в больницу, еще один человек погиб на месте.