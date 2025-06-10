Водитель иномарки погиб в массовом ДТП на трассе М-10 в Ленобласти

Три иномарки стали участниками смертельного ДТП в Ленинградской области. Авария произошла днем 9 июня на трассе М-10 в районе пересечения с автодорогой А-120. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей региональной Аварийно-спасательной службы.

По данным ведомства, столкнулись автомобили Isuzu, Volvo и Suzuki. Водитель последней машины получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Пострадавшего шофера Isuzu пришлось деблокировать сотрудникам поисково-спасательного отряда Тосно.

Мужчину передали медикам скорой помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.

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