Школьник на мопеде погиб при столкновении с легковушкой в Краснодарском крае
Дорожная авария унесла жизнь 13-летнего мальчика в станице Мартанской Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, школьник, следуя за рулем мопеда Honda Dio, выехал на полосу встречного движения для обгона. Там он столкнулся с легковушкой ВАЗ-2107.
Подросток скончался на месте от полученных травм. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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