Школьник на мопеде погиб при столкновении с легковушкой в Краснодарском крае

Дорожная авария унесла жизнь 13-летнего мальчика в станице Мартанской Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, школьник, следуя за рулем мопеда Honda Dio, выехал на полосу встречного движения для обгона. Там он столкнулся с легковушкой ВАЗ-2107.

Подросток скончался на месте от полученных травм. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте