Школьник на мопеде погиб при столкновении с легковушкой в Краснодарском крае

Дорожная авария унесла жизнь 13-летнего мальчика в станице Мартанской Краснодарского края. Об этом сообщил сайт « Кубань 24 » со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, школьник, следуя за рулем мопеда Honda Dio, выехал на полосу встречного движения для обгона. Там он столкнулся с легковушкой ВАЗ-2107.

Подросток скончался на месте от полученных травм. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.