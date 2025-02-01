Машина полиции стала грудой металлолома после ДТП в Петербурге

Утром 1 февраля авария с участием полицейского автомобиля произошла на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Всего в аварию неподалеку от дома №16 попали три машины, среди которых одна полицейская. Служебное авто следовало на заявку по хищению. Автомобиль правоохранителей получил серьезные повреждения после столкновения.
В пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу «Аргументам и фактам» рассказали, что в аварии есть пострадавшие. Другой информации пока не поступало. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в Таиланде автобус с туристами упал с 15-метрового обрыва на Пхукете. Всего пострадали девять человек, среди них двое россиян. От госпитализации они отказались.
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