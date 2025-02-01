Автобус в Таиланде рухнул с 15-метровой высоты

BrightTV: на Пхукете девять человек пострадали при падении автобуса с 15 метров

Туристический автобус в Таиланде упал с 15-метровой высоты. Об этом сообщил телеканал BrightTV .

В результате аварии, указали в материале, пострадали девять человек. Среди них четыре женщины и пять мужчин, в том числе водитель.

ДТП произошло на перевале Карон — Патонг на острове Пхукет. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, автобус потерял управление и упал со скалы, другие автомобили повреждения не получили. Более подробная информация уточняется.

В автобусе находились двое россиян, рассказали телеканалу «Звезда» в генконсульстве РФ на Пхукете. От госпитализации они отказались.

Днем ранее в аварии с участием трех машин на Ленинградском шоссе пострадали три человека. Прибывшие на место медики зафиксировали травму поясничного отдела у одного из пассажиров.