Машина перевернулась в массовой аварии на севере Москвы

Водители трех легковых автомобилей не поделили дорогу на Дмитровском шоссе на севере Москвы. После столкновения одна из машин перевернулась, еще одна врезалась в столб. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.

В распоряжении 360.ru оказалась фотография с места аварии. На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники скорой помощи. Перевернутая легковушка перекрыла полосу. Еще один пострадавший автомобиль разбил переднюю часть от удара о столб.

По данным источника, с места происшествия с множественными травмами и переломами врачи забрали одного человека.

Причины массового столкновения пока неизвестны.