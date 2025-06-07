Машина перевернулась в массовой аварии на севере Москвы

Водители трех легковых автомобилей не поделили дорогу на Дмитровском шоссе на севере Москвы. После столкновения одна из машин перевернулась, еще одна врезалась в столб. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.
В распоряжении 360.ru оказалась фотография с места аварии. На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники скорой помощи. Перевернутая легковушка перекрыла полосу. Еще один пострадавший автомобиль разбил переднюю часть от удара о столб.
По данным источника, с места происшествия с множественными травмами и переломами врачи забрали одного человека.
Причины массового столкновения пока неизвестны.
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