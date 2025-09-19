Мотоциклист перелетел через крышу легковушки после ДТП в Приморье

Дорожная авария с участием мотоциклиста произошла в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Происшествие случилось неподалеку от улицы Пушкинской. Управлявший автомобилем Toyota bB водитель, поворачивая налево, проигнорировал мотоцикл Kawasaki, движущийся прямо. Столкновение оказалось настолько сильным, что байкер пролетел над крышей легковушки, а сама Toyota врезалась в стоящий поблизости Mitsubishi Eclipse Cross.

Водителю двухколесного транспорта потребовалась экстренная госпитализация. Проводится проверка.

