Мотоциклист перелетел через крышу легковушки после ДТП в Приморье

Дорожная авария с участием мотоциклиста произошла в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Происшествие случилось неподалеку от улицы Пушкинской. Управлявший автомобилем Toyota bB водитель, поворачивая налево, проигнорировал мотоцикл Kawasaki, движущийся прямо. Столкновение оказалось настолько сильным, что байкер пролетел над крышей легковушки, а сама Toyota врезалась в стоящий поблизости Mitsubishi Eclipse Cross.
Водителю двухколесного транспорта потребовалась экстренная госпитализация. Проводится проверка.
