Автобус слетел с проезжей части из-за ошибки водителя в Кузбассе

На трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области произошло происшествие: автобус марки КАВЗ слетел с проезжей части. Инцидент случился утром 18 июня на территории Топкинского округа, написал сайт vse42.ru .

Как сообщили представители Госавтоинспекции Кузбасса, причиной ДТП стало нарушение водителем правил дорожного движения. Автобус неожиданно съехал на обочину, откуда скатился прямо в придорожный кювет, заблокировав собой половину полосы движения.

К счастью, никто не пострадал — пассажиры отсутствовали, а сам водитель отделался лишь испугом. После прибытия сотрудников полиции дорожное движение восстановили путем организации реверсивного проезда. Эвакуация затянулась чуть дольше часа, пока техника поднимала машину обратно на дорогу.

Нарушителю предъявлен административный протокол за неправильное расположение автомобиля на дороге.