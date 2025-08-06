Автоцистерна перевернулась после ДТП в Первомайском районе Алтайского края

Автоцистерна стала участником серьезного дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе Алтайского края. Авария произошла около села Повалиха на отрезке дороги со стороны Новосибирска. Об этом сайту amic.ru сообщили представители регионального ГУ МВД России.

«Водитель бензовоза потерял контроль над управлением при объезде места другого ДТП, где ранее столкнулись несколько легковых автомобилей. В результате маневра автоцистерна перевернулась на проезжей части», — говорится в заявлении Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал. Опасного разлива нефтепродуктов не произошло — герметичность емкости с машинным маслом сохранилась.

Сейчас сотрудники ГАИ работают на месте ДТП, выясняя все детали случившегося. Движение на участке временно ограничено, водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.