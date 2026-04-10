Машина дотла сгорела у здания суда в Москве

Появилось видео со сгоревшим авто на парковке у суда в Чертанове

Утром в пятницу на парковке в Чертанове сгорел легковой автомобиль. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ЧП произошло на парковке у здания мировых судей по улице Красного Маяка. Свидетельница ЧП рассказала 360.ru, что в результате пожара никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание, но транспортное средство сильно пострадало.

«Машина сгорела за 10 минут! Просто в хлам сгорела, от нее ничего не осталось. Такого у нас еще не было. Владелец авто в крайне подавленном состоянии. Вероятнее всего, замкнуло проводку», — отметила местная жительница.

Ранее в автосервисе в Петергофе сгорели три автомобиля. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров, на месте работали четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС.

Работы по ликвидации возгорания заняли около полутора часов, информация о пострадавших не поступала.