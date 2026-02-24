Три машины сгорели в результате пожара в Петергофе

В Петергофе утром 23 февраля произошло возгорание в автосервисе, расположенном по адресу улица Константиновская, дом 16. Сигнал о пожаре поступил в службу экстренной помощи в 08:42, написала Neva.Today .

Огонь охватил здание мастерской, площадь горения составила 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадали три автомобиля, находящиеся в помещении автосервиса. Местные пожарные подразделения оперативно приступили к локализации огня, задействовав 19 сотрудников и четыре единицы техники.

Работы по ликвидации пожара заняли около полутора часов, и к 10:12 огонь был полностью потушен. Информация о пострадавших в результате происшествия отсутствует. Причины пожара устанавливаются, ведется проверка.