Мартеновскую улицу в Москве снова открыли для транспорта

Дептранс: на востоке Москвы восстановили движение после пожара

Фото: Пресс-служба МЧС

Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы снова запустили. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Дороги перекрывали из-за пожара в производственно-складском здании на Люсиновской улице.

По данным источника, оно находилось на реконструкции и не использовалось. При ЧП никто не пострадал, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели тушили пожар снаружи, так как крыша дома могла обвалиться из-за поврежденных перегородок и кровли. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание. Огнеборцы потушили пожар 31 мая.

Жители Подмосковья в тот вечер столкнулись с семибалльными пробками. Автомобильные заторы зарегистрировали на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».

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