Маршруты речных круизов поменяют из-за аварии на гидроузле на Волге

Туроператоры вынуждены оперативно корректировать маршруты уже начавшихся и ближайших рейсов из-за аварии на городском гидроузле на Волге в Нижегородской области. Информацию об этом опубликовали на сайте Российского союза туриндустрии.

«Пока неясно, какое количество круизов будет затронуто, так как неизвестно, сколько продлятся ремонтные работы. Закрытый участок используется в маршрутах практически всех круизных операторов», — заявили в союзе.

Накануне в 11:00 на Городецком гидроузле частично обрушилась камера шлюза № 15А во время строительных работ. В итоге конструкцию затопило. Из-за ЧП судоходство приостановили.

Для оперативного решения проблемы Минтранс России сформировал специальный штаб. Согласно информации штаба, в момент происшествия через шлюз должны были проследовать 10 круизных судов с 1,5 тысячи пассажиров на борту.

Пять из этих теплоходов уже перенаправили по альтернативным маршрутам. Еще 14 пассажирских судов, запланированных к прохождению гидроузла в период с 23 по 25 июля, при необходимости также переведут на измененные маршруты.

Ранее ЧП случилось на Енисее. По реке разлилась нефть — пленка заполнила 30 километров по течению после аварии.