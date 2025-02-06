Маршрутка загорелась на Киевском шоссе

Маршрутка вспыхнула недалеко от автозаправки на 38-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание общественного транспорта произошло рядом с поворотом к деревне Соколово. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил очевидец, маршрутка, окутанная дымом, стояла на обочине. Двигался транспорт в сторону Москвы. Подробности выясняются.

Как стало известно позже, «Газель» с пассажирами ехала по маршруту № 490. Произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Ликвидировать ЧП удалось подручными средствами.

«Полосы движения не перекрыты, пострадавших нет», — уточнил источник.

Ранее серьезная авария произошла в Гагаринском районе Москвы. На Ленинском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП разлилось топливо, начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал. На место аварии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.