Маршрутка врезалась в пожарную машину на востоке Москвы
Днем 25 февраля в Москве маршрутка столкнулась с пожарным автомобилем. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.
ДТП произошло в районе дома № 10а на улице Сталеваров. По предварительным данным, ушибы получили две женщины в транспорте, их отправили в больницы.
«Пожарка с мигалками выезжала, водитель не успел оттормозиться. Разбитые губы видел, возможно, у кого-то серьезнее травмы», — рассказал о ситуации очевидец.
По словам источника, водитель маршрутки всю дорогу «сидел в телефоне» и за дорожной обстановкой почти не следил.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии уточняются.
