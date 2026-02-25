Маршрутка врезалась в пожарную машину на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве маршрутка попала в ДТП с машиной МЧС

Днем 25 февраля в Москве маршрутка столкнулась с пожарным автомобилем. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

ДТП произошло в районе дома № 10а на улице Сталеваров. По предварительным данным, ушибы получили две женщины в транспорте, их отправили в больницы.

«Пожарка с мигалками выезжала, водитель не успел оттормозиться. Разбитые губы видел, возможно, у кого-то серьезнее травмы», — рассказал о ситуации очевидец.

По словам источника, водитель маршрутки всю дорогу «сидел в телефоне» и за дорожной обстановкой почти не следил.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии уточняются.

Днем ранее водитель Mazda умер за рулем и влетел в столб на улице Коминтерна в Москве.