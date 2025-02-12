Маршрутка влетела в столб в Балашихе

Днем 12 февраля в Балашихе маршрутный микроавтобус врезался в столб мачты освещения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Авария произошла на 20-м километре автодороги М-7 «Волга» примерно в 14:10. За рулем микроавтобуса находился 26-летний водитель, который, по предварительной информации, не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира маршрутки. Их госпитализировали с различными травмами. Сотрудники полиции начали проверку и выяснение всех обстоятельств ДТП.