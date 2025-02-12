Маршрутка влетела в столб в Балашихе

Фото: РИА «Новости»

Днем 12 февраля в Балашихе маршрутный микроавтобус врезался в столб мачты освещения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Авария произошла на 20-м километре автодороги М-7 «Волга» примерно в 14:10. За рулем микроавтобуса находился 26-летний водитель, который, по предварительной информации, не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира маршрутки. Их госпитализировали с различными травмами. Сотрудники полиции начали проверку и выяснение всех обстоятельств ДТП.

Фото: Пресс-служба МВД

Ранее в Приморье при столкновении маршрутного автобуса и лесовоза пострадали 14 человек. Пассажирский транспорт следовал по маршруту Чугуевка — Заветное. Авария произошла из-за заноса прицепа у груженого лесовоза на повороте.

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