При столкновении автобуса и лесовоза в Приморье пострадали 14 человек

В Приморье маршрутный автобус столкнулся с лесовозом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали 14 человек, включая водителя автобуса.

В районе аварии по обеим полосам временно ограничили движение. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, у груженого лесовоза на повороте занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Правоохранительное ведомство организовало проверку соблюдения требований закона при перевозке грузов и содержанию дорожного полотна.

Ранее в Краснодарском крае автобус врезался в стоящий большегруз. В результате наезда погиб водитель фуры.