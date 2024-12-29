Маршрутка сгорела дотла в районе станции метро «Тушинская»

В районе станции метро «Тушинская» сгорел автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате никто не пострадал. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.

«„Газель“ маршрутная сгорела полностью. Пострадавших нет. Перекрыто две полосы в сторону метро „Тушинская“», — сообщил источник.

Массовая авария произошла вечером 29 декабря в Хамовниках. На Лужнецкой эстакаде столкнулись три легковушки и грузовое авто. Беременная пассажирка обратилась в скорую. На место выехал наряд ГИБДД.