Маршрутка сгорела дотла в районе станции метро «Тушинская»

В районе станции метро «Тушинская» сгорел автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.
В результате никто не пострадал. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.
«„Газель“ маршрутная сгорела полностью. Пострадавших нет. Перекрыто две полосы в сторону метро „Тушинская“», — сообщил источник.
Массовая авария произошла вечером 29 декабря в Хамовниках. На Лужнецкой эстакаде столкнулись три легковушки и грузовое авто. Беременная пассажирка обратилась в скорую. На место выехал наряд ГИБДД.
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