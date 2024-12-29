Два грузовика столкнулись на МКАД, есть пострадавший

Источник 360.ru: на МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков

Четыре автомобиля, в том числе два грузовика, столкнулись в районе Бирюлево Южное, на 32-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одного из водителей зажало рулем. На место ДТП прибыли ДПС и скорая помощь.

«АКБ отключили, водитель зажат рулевым узлом, возгорания нет, начинаем деблокацию», — рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, в ДТП пострадал один человек. Из-за аварии на трассе перекрыли две полосы.

Ранее ДТП произошло на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Гагаринском районе Саратовской области. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в бетонные блоки ограждения. Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.