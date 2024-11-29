Маршрутка протаранила остановку на улице Академика Анохина в Москве. Есть пострадавшая

Маршрутное такси «Газель» врезалось в автобусную остановку на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

По его информации, 33-летней женщине, ждавшей автобуса на остановке, придавило ногу. Она сама и сообщила о происшествии в экстренные службы.

Прибывшие сотрудники скорой помощи выявили у пассажирки повреждение мягких тканей, от госпитализации она отказалась. Есть ли пострадавшие внутри маршрутки, не сообщается.

Ранее автобус сбил 20-летнюю девушку на остановке возле станции метро «Тушинская». У пострадавшей диагностировали перелом лодыжки.