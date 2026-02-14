Маршрутка легла на бок в Туве после столкновения с внедорожником
ГИБДД Тувы: в Кызыле в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Утром 14 февраля в Кызыле произошла авария с маршруткой и внедорожником, пострадали три человека. Об этом в телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция по Республике Тыва.
На перекрестке улиц Кочетова и Комсомольской Mitsubishi Pajero проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Газелью», которая ехала по правилам дорожного движения.
В результате столкновения маршрутка перевернулась и завалилась на бок. Всего внутри находились 10 человек, троих доставили в больницу. Состояние водителя иномарки неизвестно. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
