Маршрутка и грузовик столкнулись на северо-западной части МКАД

Госавтоинспекция Москвы сообщила о шести пострадавших в ДТП с грузовиком на МКАД

Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись на 72-м километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции .

Автобус следовал по маршруту № 1124: метро «Митино» — микрорайон Путилково.

По словам источника РЕН ТВ, пострадавших семеро, среди них есть беременная женщина.

В оперативных службах ТАСС заявили, что причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции между автомобилями. В момент столкновения в маршрутке находилось 28 пассажиров. По версии источника агентства, в ДТП пострадали восемь человек.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Ранее в Калининградской области автомобиль попал в аварию, сбил троих человек на пешеходном переходе и врезался в стену аптеки. По предварительным данным, виновником мог стать водитель 2004 года рождения.