Мародеры убили начальника военной полиции Жарова под Суджей

В Суджанском районе при задержании мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, известный под позывным Жара. Подозреваемых в убийстве задержали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность», — подчеркнул он.

Ври главы региона назвал поступок начальника военной полиции образцом самоотверженности и любви к Родине. Он служил до конца, не жалея себя. Хинштейн заявил, что Жаров заслуживает посмертной награды.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать необходимую помощь.

Ранее в селе Юнаковка Сумской области ликвидировали Павла Сепара — одного из самых известных боевиков ВСУ, известного своими мародерскими действиями в Курской области. Он часто публиковал в соцсетях фото с украденным имуществом, открыто игнорируя международные правила ведения боевых действий.