«Загородила проход»: Московский суд оштрафовал блогершу, которую облапали в метро

Московский суд оштрафовал блогера Ксению Карпову, которую незнакомый мужчина схватил за ягодицы в метро. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Девушка обратилась в полицию после того, как ее во время съемки ролика облапал проходящий мимо пассажир. В ответ на это мужчина подал встречное заявление. В нем он отметил, что блогер бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход.

В итоге суд признал девушку виновной и оштрафовал. По данным канала, дело о действиях мужчины в скором времени тоже рассмотрят.

Ранее в домогательствах обвинили 39-летнюю стюардессу из Москвы. Пострадавшая 50-летняя бортпроводница-инструктор рассказала, что во время полета коллега стала дотрагиваться до ее груди из-за криво висящего бейджа.

По ее словам, женщина не обращала внимания на просьбы прекратить и объясняла, что просто хочет поправить значок. После рейса пострадавшая написала заявление в полицию.