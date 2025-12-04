«Мамаша, я тебе сейчас всеку»: пенсионерка напала на студентку из-за места в автобусе

Пенсионерка в Петербурге избила студентку за отказ уступить место в автобусе

В Санкт-Петербурге агрессивная пенсионерка набросилась на пассажиров с кулаками, потому что ей не уступили место. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

Первоначально бабушка поссорилась со студенткой. Она попросила девушку уступить место, но получила отказ. Тогда женщина напала на сидевшую.

Та ответила ей тем же, и началась потасовка. Потом старушка разошлась и стала нападать на тех, кто пытался разнять дерущихся. На помощь пришел мужчина и осадил престарелую бунтарку.

«Слышь, мамаша, я тебе сейчас <…> всеку», — закричал он.

Строгий тон мужчины успокоил пенсионерку.

Как отметили местные жители, бабушки в автобусах потеряли все границы. Стали лезть к молодым и драться. Некоторые студенты запомнили возрастных обидчиц в лицо, поэтому когда видят их автобусе — не заходят в салон.

