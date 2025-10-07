В Приморье мужчина сел на школьницу из-за отказа уступать место в автобусе

В Приморском крае местный житель сел на школьницу в автобусе и заломил ей руки после отказа уступать место бабушке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

По факту случившегося началась проверка, прокуратура поставила ее под контроль. Впервые информацию о ЧП сообщили в соцсетях. Происшествие случилось 10 сентября.

«Мужчина, находясь в общественном транспорте, следующем по маршруту номер 2 в Находке, совершил противоправные действия в отношении 15-летней девочки», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что мотивом совершения такого поступка стало недовольство поведением девочки. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и контролируют ход проверки.

