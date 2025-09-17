«Мама задерживается». Наталья Наговицына последний раз обращалась к сыну

Подруга Наговицыной рассказала, что та последний раз обращалась к сыну

В Сети распространили немало кадров с Натальей Наговицыной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Но самые личные видео попали напрямую близким спортсменки. Подруга альпинистки Лия Попова раскрыла в эфире НТВ ее последнее обращение.

«Ее последние слова были: „Передайте Мише, что мама задерживается“», — поделилась женщина.

У Наговицыной остался 28-летний сын Михаил и сестра Юля.

Четыре года назад альпинистка потеряла мужа Сергея, у него случился инсульт во время восхождения на вершину Хан-Тенгри близ пика Победы. После смерти супруга Наговицына стала одержима целью получить звание «Снежный барс».

«С этой любовью к своему мужу она не боялась пожертвовать собой. Она просто пыталась за двоих продолжить их совместное увлечение, а не спрятаться где-то», — добавила подруга альпинистки.

Россиянка застряла на пике Победы на высоте более семи тысяч метров. В Киргизии предложили ввести обязательное получение разрешения на восхождения на вершины свыше шести тысяч метров.