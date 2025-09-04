В Киргизии предложили ввести разрешения на восхождения выше шести километров

В Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект «Об альпинизме», инициированный депутатом Эмилем Токтошевым. Документ, опубликованный на сайте парламента республики , предусматривает обязательное получение разрешений на восхождения на вершины выше шести тысяч метров.

В пояснительной записке говорится, что закон повысит безопасность спортсменов, поможет защитить природу и создать устойчивую инфраструктуру. Поступления от пермитов планируется направлять на развитие лагерей, систем связи, спасательные операции и охрану территорий.

Законопроект также вводит требования к альпинистам: наличие страховки, физическая подготовка, акклиматизация, соблюдение инструкций проводников и служб безопасности, использование снаряжения и утилизация отходов.

Ответственность за нарушение правил и размер платы за пермиты пока не определены, их должен установить кабмин.

В августе 2025 года в горах Иссык-Кульской области погибли четверо альпинистов: двое иранцев, итальянец и россиянин Алексей Ермаков. Россиянка Наталья Наговицына осталась на склоне пика Победы с травмой, а другой гражданин России Николай Тотмянин скончался в больнице после спуска.