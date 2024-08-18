Маленькая девочка погибла в ДТП из-за разорвавшегося колеса на Урале

В Чебаркульском районе произошла смертельная авария. Грузовик с пробитым колесом вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. Погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария случилась днем 18 августа на 1832-м километре трассы Москва — Челябинск. По предварительной версии, у грузовика Scania с полуприцепом разорвалось колесо. Водитель не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение, затем выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Dongfeng, легковыми «ВАЗ» и Ford Focus, а после этого съехал в кювет и загорелся.

Погибли три человека — водитель и пассажиры отечественной машины. Среди них 10-летняя девочка. Пресс-служба ГИБДД сообщила, что водитель Scania и его пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

В Краснодарском крае три человек погибли в аварии с мусоровозом. Водитель Land Rover решил объехать остановившиеся машины по встречной полосе и столкнулся с КамАЗом.