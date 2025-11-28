Мальчику, потерявшему пальцы при взрыве в Красногорске, установят протез

Мальчику, потерявшему пальцы руки при взрыве в Красногорске, установят протез. Об этом сообщила ТАСС его мать.

Ребенка 28 ноября выписали из Научно-клинического центра имени Леонида Рошаля. Продолжать реабилитацию он будет дома.

«Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка», — добавила женщина.

Вечером 11 ноября мальчик поднял 10-рублевую купюру, лежавшую на детской площадке. В этот момент прогремел взрыв. Предположительно, взорвалось не менее 10 граммов тротила. Кроме того, бомбу начинили мелкими гвоздями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. После этого в интернете появились предупреждения ни в коем случае не брать лежащие на земле незнакомые предметы.