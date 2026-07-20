Мальчика в Красноярском крае убило током из-за самодельного удлинителя
СК: мальчика в Красноярском крае убило током из-за самодельного удлинителя
В деревне Минино Красноярского края 10-летний мальчик погиб во дворе дома от удара тока. Об этом сообщило краевое ГСУ СК России.
Вечером 19 июля ребенок мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, подключенной через самодельный удлинитель. Начался дождь, мальчик начал отключать оборудование и при попытке вытащить вилку из розетки получил удар током.
Ранее в Тюменской области 13-летний подросток упал с дерева на крышку трансформатора. Его ударило током, в результате ребенок сильно обжегся. Против начальника района электрических сетей филиала федеральной сетевой компании возбудили дело о халатности.