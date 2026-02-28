Мальчика в Японии в воспитательных целях бросили в горах

В Японии арестовали женщину и ее бойфренда за жестокие методы воспитания. Они бросили непослушного восьмилетнего мальчика в горах, а когда вернулись, не смогли найти. Об этом сообщило издание Japan Today .

В кемпинг под городом Мисима в префектуре Сидзуока 22 февраля спустился с гор напуганный восьмилетний мальчик. Он прошел около километра, чтобы позвать на помощь.

Сотрудник кемпинга сообщил об этом в экстренные службы. Ребенка передали под опеку, он не пострадал.

В тот же день в полицию обратилась его 28-летняя мать. Ее вместе с бойфрендом арестовали. Мужчина заявил, что мальчика оставили в горах специально, за плохое поведение. Спустя время они вернулись, но ребенок исчез.

