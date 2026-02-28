В Красноярске молодая мать морила голодом своего трехлетнего ребенка

За покушение на убийство ребенка в Красноярске задержали 21-летнюю мать. Следователи считают, что она умышленно не давала ему еду и содержала в антисанитарных условиях. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Женщина переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и снимала квартиру на улице Щербакова. Зная, что ребенок совсем маленький и находится в беспомощном состоянии, она намеренно не обеспечивала его едой и водой, не следила за гигиеной и состоянием здоровья.

В квартире, по данным следствия, была грязь и отсутствовало электричество. При этом мать надолго уходила, оставляя мальчика одного. Пресс-служба уточнила, что в отношении 21-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Мальчика обнаружили полицейские во время планового обхода. Сотрудники отдела участковых уполномоченных обратили внимание на малыша, стоявшего у окна на первом этаже дома. На стук никто не открыл, и правоохранители попали в квартиру только при помощи соседки, у которой были ключи. Внутри царила полная антисанитария. Ребенок находился без присмотра и имел признаки истощения.