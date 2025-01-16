Мальчика насмерть засыпало снегом под Красноярском

Из сугроба в российской деревне достали девятилетнего мальчика без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла в минувшую среду, 15 января, в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа. Мальчик и трое его друзей во время прогулки прыгали в овраг со снежной возвышенности.

В результате плотная корка снега обрушилась, после чего ребенок упал и его засыпало. Прохожие и сотрудники полиции достали мальчика без признаков жизни из сугроба.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Двое туристов ранее погибли на перевале Камчик при попытке сделать селфи. Один из них захотел сфотографироваться в опасной зоне, поскользнулся и упал в сугроб. Самостоятельно он выбраться не смог. Второй попытался помочь товарищу, но сам провалился под снег и погиб.