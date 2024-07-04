Мальчик в Краснодаре застрял в лифте, справив нужду на кнопки

В Краснодаре мальчик справил малую нужду на кнопки лифта, что привело к поломке. В итоге ребенок застрял в кабине, сообщили РИА «Новости» в УК «Флотилия».

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в одном из многоэтажных домов. На кадрах запечатлели, как мальчик поднимался на лифте и решил помочиться на кнопки. После этого лифт остановился. Ребенок испугался и схватился за голову. Потом стал прыгать с криками, чтобы его выпустили из замкнутого пространства.

Застрявший мальчик позвонил матери, которая обратилась за помощью к сотрудникам экстренных служб. Спасатели вызволили мальчика.

С мамой хулигана провели беседу, она обещала полностью оплатить ремонт.

Ранее в Сергиевом Посаде работники освободили четырехлетнюю девочку, которая застряла между кабиной лифта и межэтажным перекрытием. Ребенок неудачно оступился и застрял в лифтовой щели.