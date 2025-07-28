Мальчик в Якутске погиб после удара током от висящего провода

Восьмилетний мальчик умер после удара током от оголенного провода линии электропередачи в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла накануне возле дома № 3 на улице Широких-Полянского. Ребенок дотронулся рукой до алюминиевого провода, свисавшего с воздушной линии электропередачи.

Провод находился под электрическим напряжением, и мальчика ударило током. От полученных травм он погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Ранее электропоезд сбил с путей двух подростков в Московской области. Один из них умер.