Кошмар на рельсах в Подмосковье. Погиб подросток

Двух несовершеннолетних сбил поезд в Московской области

Электропоезд снес с путей двух подростков в Подмосковье. Один из них умер, сообщила в Telegram-канале пресс-служба местного главка Следственного комитета России.

Младшему школьнику всего четырнадцать лет. Его товарищ лишь годом старше. Оба пытались перебраться через пути прямо перед поездом на 27-м километре перегона между станциями «Люберцы-2» и «Овражки».

В результате несовершеннолетние попали под поезд. Один от полученных травм погиб сразу. Второго госпитализировали, в каком он состоянии не уточнялось.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по второй части 263 статьи Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Криминалисты все еще работают на месте происшествия. Власти назначили необходимые экспертизы и продолжают выяснять все детали трагедии.

В начале июля мальчик двух лет попал под поезд в Волгоградской области.