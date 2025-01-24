Мальчик в Архангельской области перебегал дорогу и попал под машину

Мальчик в Архангельской области перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Неосторожность ребенка привела к ДТП, 22 января в 13:50 в Вельске <…> водитель 1983 года рождения управляя автомобилем ВАЗ 21240, допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который перебегал дорогу», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, юный пешеход побежал в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В итоге его госпитализировали с разными травмами.

Ранее двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП под Тюменью. По неуточненной информации, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Ford и Volkswagen. Травмы получил шофер Toyota, а также пассажиры Ford: 53-летняя женщина и 13-летний мальчик.