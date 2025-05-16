Мальчик из России разбился насмерть, упав с «бесконечного бассейна» в Египте

Shot: ребенок из России разбился насмерть, упав с бассейна в Египте

В Египте погиб ребенок из России. Мальчик упал в «бесконечный бассейн» в отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде и разбился насмерть, сообщил Telegram-канал Shot .

Семья из Ярославля прилетела на майские каникулы. Рейс задержали, поэтому россияне заселялись только-только вечером. Пока мать оформляла документы, отец с двумя сыновьями вышел на улицу.

Ресепшен этого отеля расположен на втором этаже. Снаружи к нему примыкает бассейн с «эффектом бесконечности».

«Младший мальчишка забрался на край бассейна, у которого не было защитных ограждений, и когда отец окликнул его, то из-за конструкции ребенок не сориентировался, в какую сторону спускаться», — сообщил источник Shot.

Ребенок начал слезать с того самого выступа, который создавал иллюзию бесконечности, и рухнул с высоты шести метров. Отец не успел к нему подбежать. Мальчик скончался в больнице.

Ранее шесть человек погибли в ДТП с автобусом, грузовиком и легковушкой в Турции.