Макулатура загорелась в ангаре в Рязани

МЧС: в Рязани на площади около тысячи кв. м горит прессованная бумага

Крупное возгорание произошло в ангаре с прессованной бумагой в рязанском поселке Соколовка. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, огромные клубы дыма поднимаются над жилыми зданиями. Информация о возгорании на улице Связи поступила в экстренные службы в 17:16.

По предварительным данным, загорелась прессованная бумага. Данных о пострадавших не поступало.

«Горит макулатура на площади около тысячи квадратных метров», — отметили в МЧС.

В тушении пожара задействовали свыше 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее сильный пожар тушили в здании на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.