МАК осмотрел черные ящики разбившегося Ан-24

Прошел осмотр черных ящиков разбившегося под Тындой самолета Ан-24. Один из них пострадал из-за огня, однако информация сохранилась на речевом самописце, сообщили в МАК .

«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась», — говорится в публикации.

Также прошло совещание с членами комиссии МАК, которые расследуют крушение Ан-24. Предварительно, до падения самолета отказов систем судна не зафиксировано. Выяснение обстоятельств авиационного происшествия продолжаются, специалисты проводят анализ записи.

Напомним, что самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения. На борту находилось 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело.