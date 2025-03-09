Майнинговые машинки стали причиной пожара в Иркутске

Пожар разгорелся на балконе многоэтажного дома в Иркутске. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания майнинговых машинок, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в доме на улице Летописца Нита Романова. В результате пожара подъезд окутало едким густым дымом, из многоэтажки эвакуировались 30 человек.

«Дознаватели МЧС России установили: причиной стало короткое замыкание майнинговых машинок», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила два квадратных метра. На месте ЧП работали девять огнеборцев и три единицы техники.

Ранее пожар вспыхнул в здании около станции метро «Чертановская» в Москве. Очевидцы заметили, что от крыши шел густой черный дым.

На место прибыли четыре пожарных расчета и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Источник 360.ru рассказал, что в здании на находятся пункты выдачи маркетплейсов и другие магазины.