«Маячки рвались за пару дней». Как выглядел дом в Перми незадолго до обрушения

В доме № 13 по улице Клары Цеткин в Перми, где частично обрушились первый этаж и подвал, ставили маячки для контроля трещин, рассказала 360.ru одна из местных жительниц. По словам женщины, этого хватало всего на пару дней, а потом они просто рвались.

«В апреле месяце был суд, если не ошибаюсь, и он не признал здание аварийным. Сказали, что душ закроем, когда-то починим и живите дальше. Ставили маячки, которые буквально за пару дней рвались, что трещины расходятся», — возмутилась собеседница 360.ru.

ЧП с обрушением в здании произошло утром 11 сентября. Еще одна местная жительница в комментарии 360.ru ранее отметила, что в таком же плачевном состоянии находится не только дом № 13, но и несколько других зданий по улице Клары Цеткин. Ситуация с обслуживанием, по ее оценке, сложилась просто кошмарная.