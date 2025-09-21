Махачкалинский человек-паук станцевал на машине и попал на видео

Водителю из Махачкалы выписали штраф за танцы человека-паука на машине

Житель Махачкалы переоделся в костюм человека-паука и станцевал на капоте движущегося автомобиля. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Видео необычного развлечения разошлось в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобиль едет по затопленной улице города.

На его капоте находится мужчина в костюме популярного супергероя. Дагестанец в танце повторил движения мальчика-спортсмена из Индонезии.

Местные правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался 33-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП России.

Нарушителю придется выплатить штраф в 1000 рублей. Коснется ли наказание танцора, неизвестно.

Дагестанская автоинспекция сочла, что подобные действия нельзя воспринимать как шутку. В ведомстве пояснили, что такие танцы «дискредитируют наш регион».

